Barbie | Michael Cera | Il mio manager era convinto che non volessi recitare nel film

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'interprete di Allan nel, ha ricordato come è stato scelto per il ruolo poco prima dell'inizio delle riprese.ha svelato al magazine GQ che è stato scelto all'ultimo minuto per interpretare Allan neldiretto da Greta Gerwig. L'attore ha infatti ricordato come gli è stata offerta la parte dell'amico di Ken nel progetto prodotto dalla Mattel. Una risposta inaspettata per ilL'attoreha raccontato, parlando di, che si è trattato di un casting 'last minute': "Il mioha ricevuto una telefonata in cui chiedevano la mia disponibilità. Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ho ricevuto una ...

L'attore Michael Cera ha raccontato, parlando di Barbie, che si è trattato di un casting 'last minute': "Il mio manager ha ricevuto una telefonata in cui chiedevano la mia disponibilità. Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ho ricevuto una telefonata in cui chiedevano la mia disponibilità.' Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Dua Lipa, John Cena, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, ed Emerald Fennell.

