... che specifica sia "questione di giorni, un paio di settimane al massimo" Una lettera riguardante la tassa sugli extraprofitti dellesarebbe ina Palazzo Chigi e al ministero dell'...Contestati merito e metodo, 'potenzialmente dannoso' . Una lettera riguardante le tassa sugli extraprofitti dellee' ina Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia da parte della Banca centrale europea. Lo riporta il Corriere della Sera, che specifica sia 'questione di giorni, un paio di settimane ...L'dei portoghesi nel Comparto Milano La nascita del centro commerciale comincia a profilarsi ... dura 18 anni ed è siglato con un pool diguidato da Unicredit Banca Mediocredito (Ubmc) ...

Banche, in arrivo lettera Bce: critiche su tassa extraprofitti Il Sole 24 ORE

Una lettera riguardante la tassa sugli extraprofitti delle banche sarebbe in arrivo a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia da parte della Banca centrale europea. Lo riporta il Corriere della ...Ma il panorama non è completamente roseo. Lanciata a febbraio, l’iniziativa dell’Inps offre un tasso di interesse all’1%, un’opportunità molto allettante considerando che in banca questo tasso può ...