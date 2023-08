Bambino di otto anni muore alle terme di Cretone | è stato risucchiato dallo scarico della piscina

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ha perso la vita a solidi, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Si chiamava Stephan, viveva in zona insieme ai genitori di origine russa. Il piccolo èdelle. Ilè caduto in acqua durante le operazioni di pulizia di una delle vasche termali. Il corpo èrecuperato dopo un intervento durato oltre un’ora. Stephan era infatti rimasto incastrato nella condotta. E i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo intervenendo nella parte di uscita dellodell’acqua, fuori quindi dalla. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono ...

"Non so dirvi quante volte, durante le riprese della serie, mi sono ritrovato in un sogno a occhi aperti che avevo fatto dagiocando ai cowboy o anche come attore neglianni in cui ho ...Nell'onirico racconto I ponti , undi cinque anni cerca la madre perduta in un paesaggio ... Nel drammatico Le volpi , Marcel che di anni ne haaffronta la malattia e la morte della ...Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 17 agosto alle Terme Sabine di Cretone, a circa 30 km da Roma: undi appenaanni è stato risucchiato dagli scarichi, in quel momento attivi, di una delle tre piscine a causa di alcuni lavori di pulizia e svuotamento. La tragica fatalità si è consumata ...

Tragedia alle Terme di Cretone, muore bimbo di otto anni Agenzia ANSA

«Da bambino facevo gli gnocchi in cucina e li tiravo contro le ... «L’ho incontrato a cena in occasione della visita a Milano: ha chiesto i cannoncini per otto volte e allora ho detto al cameriere di ...Un bambino di 8 anni è morto nelle Terme di Cretone, in provincia di Roma, risucchiato da una vasca mentre erano in corso dei lavori di pulizia. Il piccolo era con i genitori che sarebbero sotto choc.