Bambino di 8 anni morto alle Terme di Cretone Roma | la struttura finisce sotto sequestro

(Di venerdì 18 agosto 2023) Undi 8, di origine russa ma residente in Italia, ènella giornata di giovedì 17 agosto 2023di) dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso operazione di svuotamento e pulizia. Tutto è avvenutogli occhi dei genitori, rimasti letteralmente sconvolti da quanto accaduto. I carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagna di Monterotondo assieme al personale della Asl hanno intenzione di effettuare un sopralluogo sul posto per verificarne le condizioni. Secondo quanto emerso nelle ore a ridosso dell’incidente, la piscina non aveva le grate di sicurezza di cui avrebbe dovuto essere dotata. ...

🔊 Ascolta l'articolo Tragedia alle Terme di Cretone Nel complesso termale di Cretone, situato a Palombara Sabina, si è verificata una tragedia in cui un bambino di 8 anni è morto annegato mentre le vasche venivano svuotate e pulite. Il piccolo è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Aperta un'indagine per omicidio

Nuovo sopralluogo degli investigatori nella vasca all'interno delle terme di Cretone: il piccolo non sarebbe dovuto essere in acqua ...