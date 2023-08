Ballando con le Stelle | i primi sei concorrenti ufficiali e la verità su Selvaggia

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il prossimo 21 ottobre Milly Carlucci tornerà su Rai Uno con il suocon le. Dopo mesi di rumor ormai è quasi certo il ritorno diLucarelli in giuria e per quanto riguarda iil cast della nuova edizione inizia a prendere forma. Anche quest’anno Milly è riuscita a portare nella sua trasmissione dei nomi davvero fortissimi. Stando a quello che Giuseppe Candela ha rivelato nella rubrica di Dagospia A lume di candela, a scendere in pista saranno: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Bobby Solo e Bruno Barbieri. Insomma, un cast che altri programmi possono solo sognare.con le: iarruolati da Milly. “Tante voci, tante fake news, poche certezze. Chi ...