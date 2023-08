(Di venerdì 18 agosto 2023) Sonopreolimpici e un po' diversi dagli altri, si vince a Budapest (anche) per andare a Parigi secondo questo nuovo sistema di qualificazione per le Olimpiadi che ti dà la possibilità e crea ...

Starà agli Azzurri farci sognare, la squadra è molto agguerrita e carica di aspettative, le stesse che nutriamo per Marcell, il primo big del quale abbiamo voglia di sapere come sta e di ...Stefanofa le carte alla stagione dell'atletica che entra nel vivo, spiegando come mai gli atleti ... C'è una grande attesa di rivedere sui 100 metri, ma anche Tamberi nell'alto e ...

Baldini: “Jacobs ai Mondiali, se lui ci crede dobbiamo fidarci” La Gazzetta dello Sport

Marcell torna in un contesto del suo livello, ha tutte le possibilità di ritrovarsi strada facendo. L’obiettivo azzurro Dieci atleti nei primi 8 ...