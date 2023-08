(Di venerdì 18 agosto 2023) ...ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del. Intervista Robertoha analizzato anche il momento delcampione d'Italia in carica:24.it è ...

Commenta per primo Robertoha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , raccontando della sua nostalgia del ...NAPOLI - 'Mi ha fatto molto piacere. È stata la squadra che si è ...Robertosi è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della scorsa stagione in serie A conclusa con la vittoria delloda parte del Napoli ma ...Notizie calcio . Robertoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo campionato. Intervista Robertoha analizzato anche il momento del Napoli campione d'Italia in carica: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

Baggio: "Scudetto del Napoli ha fatto bene al calcio, Osimhen e Kvara fortissimi! Sul prossimo campionato..." CalcioNapoli24

Roberto Baggio ha rilasciato un'intervista a Sportweek parlando della lotta scudetto: "Difficile capirlo adesso. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi.Intervistato dalla Gazzetta, Baggio fa i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto giocando un ottimo calcio e con giocatori fortissimi.