Baggio | «Il Napoli degli Anni 80 non era solo Maradona C’erano campioni come Careca | De Napoli | Carnevale»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Robertosi racconta in esclusiva a Sportweek in edicola domani, questa un’anticipazione della Gazzetta dello Sport Considerando i numerosi calciatori che volano in Arabia affascinati da proposte economiche faraoniche, gli hanno chiesto se lui avrebbe accettato «Non lo so. Ai miei tempi ho ricevuto offerte importanti dalla Spagna e poi soprattutto dal Giappone. Ma io avevo un chiodo fisso che era la Nazionale. Ho voluto restare in Italia per conquistare sempre la maglia azzurra. Ecco, in Giappone ci volevo andare, ma ai Mondiali del 2002» Il divino codino ha poi parlato dello scudetto del«Mi ha fatto molto piacere. È stata la squadra che si è espressa meglio per tutto l’anno. Ha giocato davvero un buon calcio e ha messo in luce giocatori fortissimiKvaratskhelia, Osimhen, ma mi è piaciuto tanto anche ...