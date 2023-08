B95 | LA PRIMA HYPER BARCHETTA ELETTRICA DEL MONDO È LA PRIMA AUTO CARROZZATA DA AUTOMOBILI PININFARINA

(Di venerdì 18 agosto 2023) - CAMBIANO, Italia, 18 agosto 2023 /PRNewswire/mobiliinaugura un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della Monterey Car Week con l'introduzione dellaopen-top completamenteal: la nuova incredibile B95. L'completamenteè un capolavoro dal punto di vista progettuale e tecnologico. La semplicità della carrozzeria open-top contrasta con la raffinatezza dei dettagli tecnici per dare vita a una rappresentazione drammatica di unda corsa classica sostenuta da prestazioni puramente elettriche. La filosofia progettuale di PURA dimobiliesprime una ...

Pininfarina B95, nasce la prima "hyper barchetta" elettrica Motor1 Italia

CAMBIANO, Italia, 18 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina inaugura un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della Monterey Car Week ...In consegna dal 2025 con prezzi da 4,5 milioni di euro, la B95 condivide l'architettura (e i 1.900 CV) della Battista La Battista è stato solo l'inizio della transizione elettrica di Pininfarina. L'hy ...