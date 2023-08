Avellino | scatta la proroga per la campagna abbonamenti | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’U.S.1912 comunica che, a partire da lunedì 21 agosto 2023, verrà attivata nuovamente la vendita deglivalidi per le gare casalinghe della stagione 2023/2024. Sarà possibile acquistare i titoli di accesso stagionali fino al giorno mercoledì 30 agosto 2023. I costi resteranno invariati e saranno i seguenti: Curva Sud Intero € 100 Ridotto € 80 Under 12 € 50 Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018) Tribuna Terminio Intero € 150 Ridotto € 120 Under 12 € 80 Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018) Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E Intero € 250 Ridotto € 200 Under 12 € 150 Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018) Gliridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 – Nati prima del 31/12/1958 Under 20 – Nati a partire dal ...