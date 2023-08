Autonomia e altri disastri | la secessione dei ricchi spaccherà il Paese in due

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sarà un caldissimo autunno quello che ci aspetta perché le diseguaglianze sociali, se gli scellerati obiettivi governativi dovessero essere centrati, sono destinate a diventare ancor più significative. A preoccupare particolarmente è il disegno di legge sull’differenziata che porta la firma di Roberto Calderoli e che gode del sostegno dei promotori di quella che è stata, non a torto, ribattezzata come la “dei”. Inutile negare la quota parte di responsabilità del centrosinistra nella modifica del titolo V nel lontano 2001, così come è innegabile che l’effetto della regionalizzazione della sanità abbia visto nei Lea più che delle soglie sotto le quali non scendere per garantire i livelli minimi di assistenza, una chimera a cui tendere e che è impossibile da raggiungere se sei nato nel Mezzogiorno. Perché il ...

Autonomia e altri disastri: la secessione dei ricchi spaccherà il ... LA NOTIZIA

Alloggi per l'autonomia ristrutturati con 715mila euro in arrivo dal Pnrr e messi a disposizione del distretto. Si allarga così la mappa del welfare che comprende altri tre appartamenti a Pioltello e