Auto nei posti per disabili | a Treviglio 123 multe in pochi mesi Il sindaco | “Si può essere così ignobili?”

(Di venerdì 18 agosto 2023). Sono ben 123 glimobilisti multati dalla polizia locale trevigliese dall’inizio dell’anno a fine luglio per aver parcheggiato le loromobili negli stalli riservati alle persone. Un numero importante di contravvenzioni, per circa 20mila euro di entrate. “Il comune diè particolarmente sensibile a questo tema – dichiara il comandante Giovanni Vinciguerra – e ci ha chiesto di intensificare i controlli”. Secondo i dati forniti dalla polizia locale, ogni verbale è costato al trasgressore 165 euro e 4 punti della patente. Le zone in cui è stato registrato il maggior numero di sanzioni sono quelle a ridosso del centro storico – in via Abate Crippa e viale del Partigiano – e il parcheggio dell’ospedale. “Sono 123 le sanzioni emesse dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 per la ...