Aurora Ramazzotti senza veli sotto la doccia | così celebra il suo corpo dopo la maternità

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un’estate da sogno quella trascorsa da, la sua prima da mamma, alla scoperta di nuove avventure al fianco del compagno Goffredo e del loro piccolo Cesare Augusto. L’influencer non ha rinunciato a condividere su Instagram i momenti salienti di questo agosto non ancora concluso con una serie di scatti al mare (e non solo). Tra questi ha fatto capolino uno più audace di altri: una fotola, con la quale ha volutore le sue nuove formela, fotosu Instagram: lazione del suoNon potrebbe essere un momento più felice per ...