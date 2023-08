(Di venerdì 18 agosto 2023) La questione della prosperità, delle disuguaglianze e delle prospettive future dell’economia rappresenta un triangolo cruciale che determina il destino sia dell’che dell’Europa. Questo si è dimostrato particolarmente vero negli ultimi tre anni, un periodo segnato dalla doppia sfida del Covid e delle crisi monetarie ed energetiche. In questo contesto, emerge un quadro complesso. Sebbene il recente rapporto di UBS e Credit Suisse sul potenziale economicodelinei un panorama positivo, non possiamo ignorare come lasia stata erosa diffusamente, soprattutto nelle economie più colpite dagli eventi critici degli ultimi tre anni. Tuttavia, nonostante l’aumento delle disparità tra l’Europa e l’, vi sono opportunità considerevoli per correggere la. Questo stesso rapporto ...

... i cui ministri se la prendono con Christine Lagarde quando la Bcei tassi. La grandissima ...c'è l'aumento esponenziale delle diseguaglianze so ciali e la concentrazione dellanelle ......e i suoi calcoli sono "vaticini" più che fotografie reali anche solo dello stato delladi ... evidente anche ai non espertiin continuazione il consumo di "oggetti per la salute" (...... le città sono sempre state motori trainanti di innovazione - creano, cultura e idee - ... quando una città raddoppia di dimensioni, il numero dei brevetti da essa prodottipiù del ...

Aumenta la ricchezza globale, la situazione in Italia QuiFinanza

Perdita della ricchezza globale in Italia ed Europa Secondo il nuovo Global Wealth Report 2023 di UBS e Credit Suisse, a livello mondiale si prospetta un potenziale aumento del 38% della ricchezza nei ...Per la prima volta dal 2008, anno particolarmente nefasto, la ricchezza globale è diminuita. Lo segnala l’annuale rapporto Credit Suisse, che quest’anno, dopo il fallimento della banca dei ricchi per ...