Attenzione pickpocket Ma anche la sentinella di Venezia cade vittima dei borseggiatori

(Di venerdì 18 agosto 2023) Monica Poli, consigliere leghista difamosa nel mondo per avvisare turisti e cittadini per la presenza dei, è stata derubata dello smartphone

Il grido di Poli '! Borseggiatrici!', che mette in guardia i turisti e in fuga le borseggiatrici ha fatto il giro del web, approdando persino sui social delle squadre che ...Qualche sera fa ero a una cena dove a un certo punto qualcuno ha urlato "" e tutti hanno sorriso, tranne una. Chissà se era un'altra Alain Elkann o l'unica persona sana al tavolo.@cittadininondistratti2 #VENICE #cittadininondistratti #PICKPOCKETS #BORSEGGIATRICI #VENEZIA #CITTADININONDISTRATTI #pickpockets suono originale - Cittadini Non Distratti @cittadininondistratti2 #...

“Attenzione Pickpocket”: ora anche la donna virale è stata derubata, ecco come! Webboh

Monica Poli, consigliere leghista di Venezia famosa nel mondo per avvisare turisti e cittadini per la presenza dei borseggiatori, è stata derubata dello smartphone ...Da mesi, ormai, combatte contro i borseggiatori a Venezia. Monica Poli, la consigliera alla Municipalità, è ormai diventata nota a livello internazionale per la sua lotta contro ...