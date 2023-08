ATP Cincinnati | le teste di serie cadono come birilli | già fuori 7 top 10 e valori ribaltati

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Western & Southern Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a, in Ohio (USA), sono arrivate soltanto quattrodi, delle quali soltanto tre presenti nella top 10 del ranking ATP. Sono ai quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa dinumero 1, il serbo Novak Djokovic, numero 2, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9, ai quali si aggiunge il tedesco Alexander Zverev, numero 16. A far loro compagnia ci sono il polacco Hubert Hurkacz, il transalpino Adrian Mannarino, e gli australiani Alexei Popyrin, lucky loser, e Max Purcell, qualificato. Sono caduti strada facendo, dunque, 7 dei tennisti presenti nella top 10 del ranking ATP: il numero 3, il russo Daniil Medvedev, ha perso agli ottavi proprio contro il ...