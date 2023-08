ATP Cincinnati 2023 | Alcaraz si prende la rivincita su Paul | Djokovic ai quarti Eliminati Medvedev e Tsitsipas

(Di venerdì 18 agosto 2023) Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio tanti match interessanti e ricchi di spunti. Partiamo dalle conferme, ovvero dalle vittorie delle prime due teste di serie: Carlose Novak. Un nuovo incrocio con Tommy(n.13 ATP) per il n.1 del mondo e il riscatto c’è stato dopo la sconfitta di Toronto (Canada). Partita molto bella e lottata vinta da Carlitos con il punteggio di 7-6 (6) 6-7 (0) 6-3 durata oltre tre ore e in cui, oltre alle qualità del giocatore, si è visto il carattere di. Lo spagnolo giocherà contro l’australiano Max Purcell (n.70 del ranking), che ha regolato in due set sullo score di 6-4 6-2 lo svizzero Stan Wawrinka (n.51 ATP). Missione compiuta anche perche ha ...

... sono ancora in corsa in doppio al Western & Southern Open, il Masters 1000 di(duro ... Murray e Venus, dodicesimi nella PepperstoneLive Doubles Teams Rankings, hanno vinto a Dallas, ...Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale del torneoMasters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il polacco, numero 20 del mondo supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del rankinge quarta testa di serie, con il ...... ' Questo torneo nel 2020 si è giocato a New York, a causa della bolla; quindi, l'ultima volta che ho giocato qui aera il 2019. Il tempo vola. Sono passati quattro anni ma sembra ieri. È ...

A meno di una settimana dalla sconfitta a Toronto, Carlos Alcaraz batte Tommy Paul e la pioggia, raggiungendo la sorpresa Max Purcell ai quarti di finale ...Tsitsipas non riesce a difendere la finale del 2022 e scivola al n°7: Rune lo ringrazia in ottica US Open. Belle favole per Alexei Popyrin e Max Purcell, entrambi al primo quarto '1000' della carriera ...