Atletica | Pedro Pichardo salta i Mondiali! Cos’è successo al super favorito del triplo Ora è una lotteria e gli italiani…

(Di venerdì 18 agosto 2023) I Mondiali 2023 dileggera perdono uno dei grandi favoriti, proprio alla vigilia della rassegna iridata che andrà in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto.Pablo, candidato designato per la conquista della medaglia d’oro nel salto, non sarà della partita a causa di problemi alla schiena. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa aveva gareggiato una sola volta nel corso di questa stagione: lo scorso 5 maggio a Doha piazzò un 17.91 ventoso e un 17.65 regolare. Il fuoriclasse portoghese, che in inverno aveva vinto il titolo continentale in sala con il record nazionale di 17.60, andava a caccia del secondo titolo iridato della carriera dopo quello vinto lo scorso anno a Eugene, mentre nel 2013 e nel 2015 si mise al collo l’argento (ai tempi difendeva ancora i colori di ...

