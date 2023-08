Atletica | Mondiali | scelti gli atleti per la 4×400 mista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Aidiche si stanno tenendo a Budapest, è stata decisa la squadra che correrà la staffetta. La gara, che si terrà domani mattina alle 11.05, vedrà impegnati Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Riccardo Meli e Alice Mangione. Gli Azzurri saranno in quinta corsia, nella prima batteria. Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Gran Bretagna e Belgio sono gli avversari più temuti. Per accedere alla finale è necessario la conquista di tre pass diretti e due tempi di ripescaggio nelle due batterie. SportFace.

Aidileggera che cominciano il 19 agosto a Budapest, si presenta una nazionale italiana ridimensionata, passata dai cinque ori dei Giochi 2021 di Tokyo a un oro e un bronzo della ...Comincia sabato 19 agosto a Budapest la diciannovesima edizione deidileggera, a quarant'anni di distanza dalla prima di Helsinki. In mezzo tra l'una e l'altra c'è un panorama ribaltato. Asia e Africa non vinsero neanche un oro. Oggi l'evoluzione ...ROMA " Prendono il via domani idileggera, in scena a Budapest. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con una formazione variegata e decisamente competitiva. In prima linea, su tutti, la carica di Gianmarco ...

Sarà Massimo Stano, insieme agli altri azzurri Francesco Fortunato e Andrea Cosi, ad aprire l'avventura della spedizione italiana ai Mondiali di atletica a Budapest. Sabato, con inizio alle 8.50, è in ...Ai Mondiali di atletica leggera che cominciano il 19 agosto a Budapest, si presenta una nazionale italiana ridimensionata, passata dai cinque ori dei Giochi 2021 di Tokyo a un oro e un bronzo della sc ...