Atletica | Mondiali 2023 | i favoriti delle gare maschili 100 lottati | Duplantis show | Lyles spavaldo | Crouser e Barshim da padroni

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Idileggera andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Si preannuncia grande spettacolo in terra magiara, dove si disputerà la rassegna iridata che precede di un anno le Olimpiadi di Parigi 2024. Diamo uno sguardo dettagliato alle favorite100 METRI – Non c’è stato il dominatore assoluto nell’arco dell’intera stagione. Lo statunitense Fred Kerley partirà comunque in pole position in qualità di Campione del Mondo in carica e autore di un ottimo 9.88 a Yokohama. Il miglior accredito è per il britannico Zharnel Hughes con un magico 9.83, ma il già Campione d’Europa saprà reggere la ...