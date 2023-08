Atletica | Mondiali 2023 | calendario giornaliero | orari | dove vederli in tv e streaming

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ultima giornata di attesa prima dell’inizio ufficiale dei Campionatidileggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. L’edizione numero 19 della rassegna iridata si preannuncia particolarmente interessante a livello globale e soprattutto per l’Italia, pronta a ricoprire un ruolo da protagonista sulla scia delle trionfali Olimpiadi di Tokyo e del recente trionfo in Coppa Europa. Sono tante le frecce in faretra per la selezione azzurra impegnata nella capitale ungherese, tra cui tutti i Campioni Olimpici del 2021 e almeno un paio di stelle emergenti pronte ad esplodere. Marcell Jacobs sui 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto mettono nel mirino l’unico titolo mancante in bacheca, mentre Massimo Stano e Antonella Palmisano avranno i fari puntati addosso nelle prove di marcia. Attesa ovviamente per ...

Dopo una stagione segnata dagli infortuni, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista in occasione deidileggera di Budapest 2023. Il campione olimpico dei 100 metri, a cui manca la medaglia iridata in carriera, è reduce da un periodo segnato dagli infortuni, tanto che ha corso solo ...Gianmarco Tamberi, campione olimpico del salto in alto a Tokyo, è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino con un volo diretto per Budapest, dove parteciperà aidileggera, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. In viaggio con lui lo staff tecnico formato dall'allenatore Giulio Ciotti, il preparatore atletico Michele Palloni e l'...Il countdown verso idileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest, sta per terminare. Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Antonio La Torre, ha comunicato l'elenco dei convocati, ...

(robyspezzigu) L’atletica leggera sarda sarà molto presente agli imminenti campionati mondiali di Budapest con la sprinter quartese Dalia Kaddari, i velocisti campioni olimpici della 4x100 Lorenzo Pat ...Mondiali: 22 azzurri nella prima giornata Sabato mattina a Budapest la 20 km di marcia (Stano, Fortunato, Cosi), le qualificazioni del lungo con Larissa Iapichino e del peso con Weir-Fabbri. Dalle 19.