Atletica | Jacobs punzecchiato dagli americani | “Come fa ad avere questa notorietà?”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Da domani si farà sul serio. Il conto alla rovescia sta per scadere e i Mondiali 2023 dileggera a Budapest (Ungheria) sono ormai alle porte. Da domani, ci saranno i 100 metri uomini a catalizzare l’attenzione. Marcellci sarà anche se i punti interrogativi sulla sua condizione non mancano. La lontananza dalle gare e i costanti contrattempi fisici hanno rappresentato per il due-volte oro olimpico a Tokyo una criticità di non poco conto. La domanda è la seguente: cosa riuscirà a fare Marcell? L’azzurro ai microfoni manifesta fiducia, ma è innegabile che ci siano tanti dubbi sul riuscire a gestire la successione dei turni e già dalle batterie comprenderemo quale sarà la sua forma. Tra i favoriti della vigilia ci sono il campione del mondo in carica Fred Kerley (argento olimpico), che quest’anno ha corso in 9?88 a Yokohama, mentre Noah ...

Cosa aspettarsi da Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica leggera Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati, che non vedono l'ora di ammirare il Campione Olimpico dei 100 met ...Gianmarco Tamberi, a due giorni dalle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Budapest, che si svolgeranno domenica a partire dalle 10.35 ha dichiarato: "Non vedo l'ora di gareggiare, mi sent ...