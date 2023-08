Atletica | i record del mondo che potrebbero cadere a Budapest 2023 | Duplantis e Crouser all’assalto | Girma e Kipyegon ci riprovano

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) I Mondialidileggera andranno in scena a(Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Nella capitale magiara si preannuncia grande spettacolo, con i migliori fuoriclasse del Pianeta desiderosi di conquistare le medaglie. L’evento più importante dell’intera stagione potrebbe rappresentare anche l’occasione giusta per siglare nuovidel, anche perché World Athletics ha previsto un assegno da 100.000 dollari per ogni primato che verrà ritoccato durante la rassegna iridata. Ci sono alcuni indiziati. L’etiope Lamechaè entrato nella storia lo scorso 9 giugno correndo i 3000 siepi in 7:52.11 e potrebbe migliorare la propria prestazione. Ryansi esalta sempre nel getto del peso, ha spedito l’attrezzo a 23.56 metri il 27 maggio e potrebbe ...