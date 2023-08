(Di venerdì 18 agosto 2023) L’punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2023 dileggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Giornata di vigilia per la nostra Nazionale, che da domani sarà impegnata nella rassegna iridata giocandosi già carte molto imporcome Massimo Stano e Francesco Fortunato nella 20 km di marcia, Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso, oltre all’impegno in qualificazione di Larissa Iapichino e alle batterie dei 100 metri con Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli. Il DTLaè intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia presso Casaal Ludwig Museum della capitale ungherese: “Siamo qui a, con la consapevolezza cheacquisito e senza dare ...

SpotLa mattinata si era aperta con il saluto del diplomatico Manuel Jacoangeli, ... speriamo di fare ancora meglio'), prima dell'analisi del dtla Torre: 'Testa alta e ...IL CALENDARIO COMPLETO CON TUTTE LE GARE Il direttore tecnico della Nazionale diLa Torre, fissa gli obiettivi : 'Sarei contento se a Budapest saremmo nel giusto mezzo tra le ...Il countdown verso i Mondiali dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest, sta per terminare. Il direttore tecnico della Nazionale italiana,La Torre, ha comunicato l'elenco dei convocati, composto da 80 ...

Atletica, Antonio La Torre: "Abbiamo il maturo e il bambino. Italia a testa alta, voglio tanti finalisti" OA Sport

Al via la rassegna iridata. A svelarsi per prima è Casa Italia. Il campione olimpico non vede l’ora di mettersi alla prova: “Sono ansioso di provare sensazioni che non provo da tanto” ...L’atletica leggera sarda sarà molto presente agli imminenti campionati mondiali di Budapest. La sprinter quartese Dalia Kaddari, i velocisti campioni olimpici della 4x100 Lorenzo Patta e Filippo Tortu ...