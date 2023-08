Atalanta | per Zapata e Muriel Gasperini manda un chiaro messaggio

Commentaprimo Non solo l'infortunio, che lo tiene fuori dai giochi nell', e il mercato, con la trattativa col Cagliari sfumata, il difensore argentino José Luis Palomino deve ancora risolvere il ...Scamacca, approdato all'sostituire Hojlund, potrebbe ritrovarsi definitivamente in Serie A dopo l'agrodolce esperienza in Premier League con la maglia del West Ham. È l'anno che conduce ...solocitare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solola Juventus , potrebbero ...

Atalanta, offerta allo Spezia per Holm: i dettagli Sky Sport

Giornata decisiva per la chiusura dell'affare Emil Holm in casa Atalanta: intesa di massima con lo Spezia, accelerata per finalizzare il colpo ...sta per sfumare definitivamente visto che il giocatore dello Spezia è ad un passo dal trasferimento all'Atalanta. Come riporta Sky Sport, il club bergamasco ha offerto un prestito di 2 milioni di euro ...