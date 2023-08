(Di venerdì 18 agosto 2023)lodei 76che lo scorso 14 agosto sono arrivati a Napoli a bordo della nave ong Life Support diche li aveva tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale la notte ...

lodei 76 migranti che lo scorso 14 agosto sono arrivati a Napoli a bordo della nave ong Life Support di Emergency che li aveva tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale la notte ...Adesso la Squadra mobile reggina hadue giovani della Sierra Leone, di 20 e 19 anni, per ... la Procura aveva disposto il fermo del presuntoventenne arrivato a Reggio Calabria con ...Mentre il secondoè stato bloccato a Lampedusa dove era stato accompagnato per motivi sanitari, il primo è statoa Reggio Calabria dove il 13 luglio, all'indomani della tragedia, ...

Arrestato scafista dei migranti soccorsi da Emergency Agenzia ANSA

Arrestato lo scafista dei 76 migranti che lo scorso 14 agosto sono arrivati a Napoli a bordo della nave ong Life Support di Emergency che li aveva tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale la ...Arrestato lo scafista dei 76 migranti che lo scorso 14 agosto sono arrivati a Napoli a bordo della nave ong Life Support di Emergency che li aveva tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale la notte de ...