Armi all’Ucraina | Usa senza munizioni | Cancian | Nostra industria impreparata ; CNN | 55% americani contro aiuti a Kiev

...dato l'ok a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia'...dato l'ok a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia.quale sono state investite decine di miliardi di dollari di......6 miliardi di dollari in aiuti, visti i modesti ...l'amministrazione per non aver inviato con maggiore anticipopiù ...... Yuri Ignat, in un'intervista alla televisione, ...giorni scorsi è stato riportato che l'addestramento dei piloti ucraini'... "degli alleati solo sul territorio ucraino": Kuleba rassicura ...

Controffensiva, rumors sul pessimismo dei servizi Usa. Casa Bianca: no, il conflitto è imprevedibile - New York Times: 500 mila morti e feriti tra soldati ucraini e russi - New York Times: 500 mila morti e feriti tra soldati ucraini e russi RaiNews