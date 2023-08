(Di venerdì 18 agosto 2023) Un'si è riversata sulla città di La, in, a circa 60 chilometri da Buenos Aires. Molte abitazioni giovedì sono state, costringendo i residenti a evacuare. I funzionari locali hanno dichiarato che si è trattato della più grande precipitazione giornaliera mai registrata ad agosto negli ultimi 62 anni. Sulla città sono caduti circa 155 millimetri d'acqua ma per il momento non sono state segnalate vittime. "Oggi ha iniziato a piovere e il torrente che si trova dietro è straripato e come potete vedere ha causato un disastro nel quartiere. Purtroppo sono sempre le persone che lavorano sodo, le persone umili, a essere penalizzate. I politici sistemano le loro, le loroma qui non li vedete", ha detto un residente di La

...protagonisti delle Olimpiadi del 2006 il Sindaco di Sauze di Cesana - Maurizio Beria d'" ... di raccogliere fondi per ricostruire il monumento con i cerchi olimpici distrutto dall'...E l'di maggio viene dopo solo alla siccità in una vasta area tra, Brasile e Uruguay e ai terremoti in Turchia e Siria. Conclude Bonaccini: questa è 'una nuova, ulteriore conferma ...... l'dell'Emilia - Romagna è stata una delle catastrofi naturali più dannose di tutto il ... superata solo dalla siccità che da mesi tormenta vaste regioni dell'Uruguay, dell'e del ...

Argentina, alluvione colpisce La Plata: strade e case allagate - Il ... Il Sole 24 ORE

(LaPresse) Un'alluvione si è riversata sulla città di La Plata, in Argentina, a circa 60 chilometri da Buenos Aires. Molte abitazioni giovedì ...Le forti piogge in Argentina hanno causato allagamenti nella provincia di Buenos Aires e voli cancellati. Si tratta del record di precipitazioni per il mese di agosto negli ultimi 60 anni. Le piogge s ...