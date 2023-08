Arctic Race of Norway 2023 | Michele Gazzoli | “Sono tornato finalmente | una vittoria da sogno”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un rientro daquello di. Il 24enne di Ospitaletto ha infatti centrato la primain carriera tra i professionisti al secondo giorno di corsa dopo la squalifica di un anno per doping. Il velocista dell’Astana ha vinto la seconda tappa dell’ofdopo essere stato lontano dalle corse per 365 giorni a causa di una violazione non intenzionale del regolamento antidoping. Queste le parole di un commosso, rilasciate a Cycling Pro: “La miapotrebbe sorprendere, ma ho lavorato così duramente per raggiungere questo obiettivo.così felice di esseredopo un anno”. Poi ha continuato con il racconto del finale ...

Contemporaneamente si correrà anche in Spagna, con la Vuelta Burgos, e in Norvegia, con la. Domenica 20 il calendario del World Tour propone la Bemer Cycliassic, nuovo nome della corsa ...... Tour de France 29 luglio: Classica San Sebastian 29 luglio - 4 agosto: Giro di Polonia 5 - 13 agosto: Mondiali Glasgow 15 - 19 agosto: Giro di Danimarca 17 - 20 agosto:20 agosto: BEMER ...Prima del via dell'ultima tappa era stata un'of Norway avara di soddisfazioni per i colori norvegesi. A raddrizzare le cose però ci ha pensato in grande stile Andreas Leknessund , enfant du pays che sul traguardo conclusivo di ...

Arctic Race, doppietta italiana: 1° Gazzoli, 2° Scaroni La Gazzetta dello Sport

Alberto Dainese si impone con una volata imperiale nella prima tappa dell’Arctic Race of Norway: il corridore italiano della DSM conquista la quinta vittoria della carriera e si prende quindi la magli ...Alberto Dainese si impone con una volata imperiale nella prima tappa dell'Arctic Race of Norway: il corridore italiano della DSM conquista la quinta vittoria della carriera e si prende quindi la magli ...