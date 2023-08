Appendino | “Libro del generale Vannacci? Inqualificabile | messaggio omofobo e razzista Bene presa di distanza | ma ora il governo agisca” Su La7

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Ildel? Il contenuto è, dovremmo passare ore a raccontare tutte le nefandezze che sono scritte”. Così a In Onda Estate (La7) la deputata del M5s Chiaradefinisce alcuni estratti de Il mondo al contrario, ilauto-prodotto delRoberto, già capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto geografico militare. E sulle mancate scuse del militare, che ha replicato alle polemiche scomodando Giordano Bruno (“La libertà di opinione è una delle radici della nostra radice libera e occidentale. Giordano Bruno lo hanno bruciato perché aveva un pensiero controcorrente“),osserva: “Questa è una pezza peggiore del buco, è un po’ come dire “non sono ...

Il riferimento dellaè alle parole omofobe (e non solo) scritte dal generale in une che hanno suscitato una vera e propria tempesta. Il ministro Crosetto ha subito avviato un ...Addolorata anche la ex sindaca, Chiara, che ha commentato: ' Mai con il rischio di ... scrittore ed ex direttore del Salone deldi Torino . Ancora Twitter, come cornice: ' Molto veloce,...A proposito della campagna elettorale del 2016 persa contro Chiara, l'ex primo cittadino ... Credits foto: ANSA/Tino Romano - Piero Fassino alla presentazione del'Il ritorno degli ...

Libro omofobo choc del generale Vannacci, Chiara Appendino: "Inqualificabile” La7

Libro choc del generale Vannacci che elogia l’odio e insulta le minoranze, il commento di Chiara Appendino ospite a In Onda ...Lo scorso 11 giugno Murgia aveva annunciato il ritiro dall’attività pubblica. A metà luglio aveva sposato l’attore e regista Lorenzo Terenzi. Il funerale di Michela Murgia sarà alla Basilica di Santa ...