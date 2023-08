(Di venerdì 18 agosto 2023) Bianconeri pronti a inserirsi anche per Samardzic, Mou orfano di una punta, Milan in cerca di un difensore: il consommé del 18 agosto

Più che botti di mercato, la Serie A sta lanciando dei gavettoni in riva al mare. Niente di roboante sotto all'ombrellone del calciomercato nostrano, chi sta muovendo uomini e capitali, al momento, è ...Lambada ininterrotta. Fuochi artificiali in canna. Mentre la Serie A suda in ritiro, fervono le trattative di calciomercato. Ds e procuratori al galoppo per rinforzare le rose. Tifosi che fantasticano ...

Aperimercato: la Juve affonda per Berardi, l'Inter vuole Scalvini ilGiornale.it

Cucchiaione di legno alla mano e vediamo cosa sale su, allora. Partendo dalla Juve, che dopo aver fatto praticamente il solo Weah e qualche cavallo di ritorno deve battere un colpo. Che forse ...Danzano ancora le trattative nel mercato italiano, poco ricco e per niente fantasioso, ma tra mille difficoltà tutti cercano il colpo a buon prezzo ...