Antonella Clerici | sua figlia Maelle si ‘vergogna’ di lei | la tristissima e spiazzante confessione

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 18 agosto 2023)rivelazione riguardo all’adorata. Si “vergogna” di lei. Come è possibile? Si sta godendo ormai gli scampoli delle sue ultime settimane di meritato riposo la splendidainsieme agli amici, al compagno Vittorio Garrone e allaquattordicenne. Ed è proprio la sua creatura che “si vergognerebbe” di lei per qualcosa. Laè decisamente forte e fa molto male al cuore. Tuttavia, andiamo con ordine. L’adolescente, che appare sovente in tanti post e svariate Stories della sua tanto celebre mamma, ha come papà il ballerino Eddy Martens che dopo la fine della sua storia d’amore con Antonellina ha deciso di tornare in Belgio. Qui si è ...