Ant-Man | rivelati da un editor quali erano i piani originali di Edgar Wright per il film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 agosto 2023) Prima cheabbandonasse la regia del primo Ant-Man per divergenze creative i suoidi creare unstand-alone senza collegamenti con il resto dell'MCU. Prima che Ant-Man debuttasse sul grande schermo nel 2015 e diventasse con il passare degli anni parte integrante del Marvel Cinematic Universe, c'ben diversi per il personaggio interpretato da Paul Rudd. Il noto registaera infatti stato la prima scelta per dirigere il, ma abbandonò il progetto per divergenze creative con la Marvel. A spiegare ioriginari ci ha pensato l'Colby Parker Jr. in un'intervista ai microfoni di The Direct: "Non ho mai avuto modo di leggere la ...