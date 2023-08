Anna Scala uccisa a pugnalate dall' ex | lo aveva denunciato due volte Perché non è stata protetta?

(Di venerdì 18 agosto 2023) La lunga scia di donne uccise da uomini che dicevano di amarle non si arresta. Ma quando oltre al femminicidio si fa largo la certezza che, nonostante diverse denunce, la persona non è, ...

Il caso è quello di, la 56enne uccisa ieri a Piano di Sorrento (Napoli) da Salvatore Ferraiuolo, suo ex compagno, che lei aveva denunciato non una - come detto in un primo momento - ma due ..., la donna uccisa ieri a coltellate a Piana di Sorrento, aveva denunciato il suo ex due volte: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense, il giorno dopo ai carabinieri di Piano di ..., la donna di 56 anni, uccisa ieri a coltellate dall'ex, mentre usciva da un condominio a Piano di Sorrento, aveva provato a chiedere aiuto. A proteggersi. Nell'ultimo mese, infatti, aveva ...

Omicidio Piano di Sorrento, confessa l'ex: vittima l'aveva denunciato Sky Tg24

Il 54enne, Salvatore Ferraiolo, ha confessato il delitto: 'Pensavo mi tradisse'. Crivellata di pugnalate, non si è potuta difendere ...Salvatore Ferraiuolo, l'ex compagno di Anna Scala, ha confessato ai carabinieri l'omicidio della donna avvenuto a Piano di Sorrento ...