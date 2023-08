Angelina Jolie ingaggia la figlia Vivienne per un musical | è nata una nuova… nepo baby

Leggi su amica

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tale madre tale! La mela non cade mai lontano dall’albero e il detto non fa eccezione quando parliamo di. La star di Hollywood hato lacome assistente per ilThe Outsiders. Un nuovo progetto per Broadway per il quale l’attrice assumerà il ruolo di produttrice mentre la quindicenne sarà assistente alla produzione. Un ruolo del tutto volontario nato dalla passione della giovane di casa per il teatro. Ma anche un ruolo che non è passato inosservato e che le è già valsa l’etichetta di nuova “” dello star system.e ...