Andrea Zelletta | Natalia Paragoni e l’esposizione social della figlia appena nata | le critiche dei follower e la dura risposta dell’ex tronista

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 agosto 2023)si sono mostrati, nelle ultime settimane, in versione inedita, da neogenitori, suinetwork. Lo scorso 20 luglio i due ex volti di Uomini e Donne infatti hanno messo al mondo la loro splendida primogenita. Il nome scelto: Ginevra. Questi primi giorni da mamma e papà non sono stati tutti rose e fiori., che si è dato al mondo del disc jockey, si è ritrovato a doversi difendere damolto pesanti. Secondo gli utenti, l’ex gieffino sarebbe dovuto stare in casa con la sua compagna e non girare sulle barche a fare il suo lavoro in compagnie “discutibili”. Insomma, chiarito il primo intoppo,è andato avanti nella sua vita e nelle sue cose. Ma ancora una volta, è dovuto ...