Amnesie sinistre | la Cgil chiede il salario minimo ma è sempre stata contraria

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) «L'introduzione delpotrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro rivelandosi così uno strumento per abbassare salari e tutele delle lavoratrici». Pare scontato che questa riflessione provenga da un esponente del governo. Magari proprio da Giorgia Meloni, che più volte nelle ultime settimane ha messo in guardia da questo rischio concreto. E invece no. A sottolineare i "pericoli" intrinsechi ad una paga minima oraria fissata per legge è nientemeno che lain una memoria depositata il 12 marzo 2019 in commissione Lavoro al Senato dove si discuteva, appunto, dell'ipotesi di introdurre il. Maurizio Landini era segretario del sindacato da neanche due mesi. Al governo c'erano i 5 Stelle, che già allora avevano il ...