Amici | un ex allievo della scuola polemico sui social | “A sapere cantare siamo rimasti in quattro!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo lo scontro a distanza con J-Ax, Paolo Meneguzzi ha espresso la sua opinione in merito all’autotune, generando non poche polemiche. Tra i vari commenti, quello di Alessio Bernabei, ex protagonista die attualmente frontmanband Follya: L’extrasmissione di Canale 5 ha appoggiato le parole di Meneguzzi, che aveva dichiarato: L’autotune, purtroppo, viene usato per il 99% delle volte per riuscire aintonati. Non ascoltate le favolette in cui vi dicono che è uno stile. Lo è per pochissimi ed eccezionali casi (vedi foto) e spesso, gli stessi, sono dei cantanti pazzeschi. Per gli altri è una scusa, un palliativo. E’ che in realtà non sanno. Usare l’autotune per intonarsi è una truffa e un oltraggio all’arte del canto.è ...