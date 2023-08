Amici 22 | Federica non voleva presentarsi alla prima puntata | il motivo

(Di venerdì 18 agosto 2023)di22 ha svelato che none come ha cambiato idea: "Mi spaventava" L'articolo proviene da Novella 2000.

...al post sono arrivati subito i messaggi di felicitazioni dei fan di Diletta ma anche degli... Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentrePellegrini, che ha annunciato da ...... causò il ferimento di otto persone e la dipartita della ventiduenne. E stando a quanto ... incurante degliche gli consigliavano di rallentare. E sempre nella loro visione, avrebbe poi ...I due si sono conosciuti ad ottobre 2022 durante una cena organizzata a Londra dacomuni (tra ... E ancora: le congratulazioni di Paola Turci, i cuori diPellegrini (anche lei presto ...

Amici 22, Federica non voleva presentarsi durante la prima puntata ... Novella 2000

Un'estate speciale e piena d'amore per Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice, in attesa di una bambina che nascerà a dicembre, è volata a Santorini con il marito Matteo Giunta e gli amici Fabio ...La Divina, in attesa di una bambina che nascerà a dicembre, è volata a Santorini con il marito Matteo Giunta e gli amici Fabio Scozzoli e Martina Carraro ...