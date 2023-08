Amici 22 | Federica Andreani svela come vanno le cose con Piccolo G e svela con chi le piacerebbe duettare

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 agosto 2023) La cantante, ex protagonista della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, si è raccontata a Lorella Cuccarini. Nell’ultimo episodio della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach diper il suo canale YouTube,ha ripercorso i momenti vissuti durante i provini per il talent show. Io feci i provini, poi in realtà, sicnon avevo mai studiato o cantato davanti a tanta gente – neanche davanti a mia madre e mio padre – ho detto “cavolo, mi sto mettendo in una situazione forse troppo grande, magari potrei fare una brutta figura”, non so, mi era presa un po’ di paura. Quindi il giorno prima della prima puntata chiamai la redazione dicendo “io secondo me non sono adatta, preferisco tornare a casa”. Poi alla fine mi hanno ...