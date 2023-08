“Ambasciatore | paghi lei…” Meloni in Albania ci ha salvati da una figuraccia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Edi Rama mette a tacere mezza sinistra italiana. Anzi forse tutta. Ospita lain, stanno qualche giorno in barca e poi la elogia sui quotidiani italiani costringendo la Stampa a “nascondere” l’intervista a piè di pagina, quasi vergognandosene. “Giorgia è incredibile. Possiamo dire che è nata un’amicizia”, dice il leader albanese che è di sinistra. “Ma soprattutto, che lei è una politica concreta, altro che pericolo fascista”. E racconta un dettaglio curioso: durante la villeggiatura, il premier italiano ha chiesto all’nostrano di “pagare” il conto di un ristorante da cui alcuni connazionali erano scappati per non far fare unaal Belpaese. I dossier Rama-è rientrata ieri e Rama smentisce alcune delle dicerie sorte in questi giorni ...

L'Ambasciata d'Italia in Niger non chiude. In un tweet, cui è allegata la foto del personale della rappresentanza diplomatica al completo, è scritto "Siamo ancora tutti a Niamey, con l'Ambasciatore ...L'Islanda ha deciso di chiudere la propria ambasciata a Mosca, per la Russia tale decisione non è un buon segnale per il futuro ...