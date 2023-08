“Ambasciatore | paghi lei” Meloni fa saldare il conto non pagato dagli italiani imbecilli in Albania video

(Di venerdì 18 agosto 2023) “lei”. Il premierinci ha salvato da una figura barbina. In un’intervista a la Stampa, “nascosta” in taglio basso, Edi Rama, il premier albanese, ha raccontato un episodio avvenuto durante la visita lampo del premier. «Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo discappati da un ristorante a Berat senza pagare il. Il proprietario ha minimizzato -racconta Rama-. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano, lei no, ha fatto il muso e ha ordinato all’: “Vada a pagare ildi questi, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”».fail ...

L'Ambasciata d'Italia in Niger non chiude. In un tweet, cui è allegata la foto del personale della rappresentanza diplomatica al completo, è scritto "Siamo ancora tutti a Niamey, con l'Ambasciatore ...