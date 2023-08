(Di venerdì 18 agosto 2023) L’edizione numero XXIII è dedicata ai commerci: dal Medioevo ai giorni nostri. Attesa per il nome del nuovo Magister di Civiltàtana. Gran finale il 2 settembre con il concerto di Alex Britti.è pronta a rituffarsi nelle atmosfere Medievali. E lo farà il prossimo 1° settembre con la rivisitazione di una delle sue

... seguita dala cui forbice oscilla tra 5.300 e 7.400 euro e Sorrento tra 4.500 e 6.800 euro. ...a prezzi più accessibili basta spostarsi sulla costa cilentana che vanta località balneari di...I tifosi potrebbero averlo visto sbarcare, specie in mattinata, per la colazione, trae ...gestito da un equipaggio di 9 persone incluso il capitano. Il valore di questo yacht è di 147mila ...Che era con Venezia,, Ragusa, Ancona, Pisa, Genova e Noli una repubblica marinara di quelle ... Ma non solo Latina e Gaeta:il Lazio meridionale. Una grande occasione di fare una ...

Amalfi, tutto pronto per il Capodanno Bizantino 2a News

Vincenzo era un vero artista ed è bello pensare che tramite le sue opere un pezzo di lui sia entrato in moltissime case della Costa d’Amalfi e in tutto il mondo, grazie ai souvenir che i turisti ...Spettacoli-Eventi: L'edizione numero XXIII è dedicata ai commerci: dal Medioevo ai giorni nostri Attesa per il nome del nuovo Magister di Civiltà Amalfi ...