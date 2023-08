Altre battaglie con Schlein e M5S Calenda apre all' ammucchiata rossa

'Calenda: Pronti adcon Schlein e M5S', si legge subito sotto. In spalla risalta il tema elezioni spagnole ('Spagna, i catalani aprono a Sanchez, una socialista guiderà la Cortes'). '...... quel bilanciamento che - spesso - daparti non è stato possibile agguantare. Lo dimostra il ...pronostico sembra propendere per il nuovo che avanza anziché sul vecchio leone di milleDetto questo, il confronto tra Murgia e legaffes comunicative di cui sopra potrebbe ... pur condividendo molte delle sue, non le hanno sostenute pubblicamente come ha fatto lei. Quindi ...

"Altre battaglie con Schlein e M5S". Calenda apre all'ammucchiata ... ilGiornale.it

Rai1 ha lasciato spazio alla replica di una puntata di Studio Battaglia. Canale5, invece ... Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai3 ha deliziato gli ...Studio Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in onda stasera, giovedì 10 agoato 2023, alle ore 21,25 in replica ...