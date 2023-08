(Di venerdì 18 agosto 2023) È destinata a crescere di quasi 65 miliardi di euro laper lein Italia, nei prossimi quattro anni, da oggi al, ovvero +22% rispetto al 2022. Il costo totale degli assegnistici si attesterà a 318 miliardi nel 2023, in crescita di 21 miliardi (+7%) sullo scorso anno e il saldo salirà nei tre anni successivi, rispettivamente di 22 miliardi, 10 miliardi e 11 miliardi, per arrivare a quota 362 miliardi a fine. Aumenta laper leper i conti pubblici Laper le, che nel 2022 valeva il 15,6% del prodotto interno lordo, attesa al 15,8% quest’anno, arriverà al 16,1% del Pil a fine. È quanto emerge dalle stime del Centro studi di ...

... ha la soluzione per salvare ledei giovani . D'altronde, una recente proiezione realizzata dal Consiglio nazionale dei giovani in collaborazione con Eures ha lanciato l'per quanto ...A lanciare l'è il Consiglio nazionale dei giovani, organo rappresentativo delle ultime ...presidente del Cng - Questa tendenza impone ai cittadini di lavorare più a lungo per ricevere..., ci andremo a 74 anni. "Tutto questo comporta un impatto significativo sulla situazione previdenziale futura dei giovani", ha sottolineato Pisani. "La questione demografica e il ...

Allarme pensioni, spesa in salita del 22% nel 2026 LA NOTIZIA

Allarme per i conti pubblici a causa dell'aumento della spesa in pensioni: i costi passeranno dal 15,6% al 16,1% del Pil.Numeri e considerazioni sugli allarmi per le «culle vuote» e i giovani che non studiano e non lavorano. Ma non stiamo progettando nessun futuro. Né per loro né per gli altri ...