Alexzandra Kekesi | la donna a capo di Pornhub | ' Torniamo ad essere rispettabili'

I nuovi proprietari di Pornhub stanno cercando di rendere il famigerato 'sito di oscenità' una piattaforma più rispettabile per il ...La notizia è che, una bella donna dai capelli castano scuri e gli occhi grigi, non è una star del porno, ma una manager. In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore del marketing di ...è stata nominata Head of Community and Brand di Pornhub, il sito di contenuti porno con ventidue milioni di utenti registrati. "Voglio aiutare le persone a vedere Pornhub come un ...

In qualità di Responsabile per la comunità e per il marchio, la manager avrà il compito di ripulire l'immagine del colosso del porno dopo una serie di scandali ...Non sarò semplice ripulire Pornhub. Il sito è stato accusato di aver pubblicato video di minori, abusi sessuali, contenuti legati al revenge porn, ...