Alex Schwazer nel cast del Grande Fratello? Il gossip

A Bolzano (perché il doping in Italia è un reato) c'è stata una sontuosa indagine preliminare che si è conclusa con l'archiviazione. Sulla Gazzetta dello sport un'intervista a Walter Pelino, il Gip di Bolzano che ha prosciolto dall'accusa di doping del 2016, con l'ormai celebre ordinanza. Walter Pelino alla Gazzetta: "Sono allibito dalla giustizia sportiva. Le istituzioni internazionali si sono limitate a buttare tutto sotto il tappeto".

Grande fratello 2023: Alex Schwazer nel cast (Anteprima TvBlog) Tvblog

Alex Schwazer è il nome che non ti aspetti e che potrebbe essere quello di un concorrente decisamente interessante. Va detto che Alex Schwazer non è nuovo al reality ma non tutti lo hanno seguito nel ...Poi un 6 di agosto del 2012 viene trovato positivo in un controllo antidoping. Alex Schwazer, la storia Da quel momento comincia un incubo che lo porta, come si suol dire, dalle stelle alle stalle.