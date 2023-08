Albania | italiani via dal ristorante senza pagare | la presidente Meloni salda il conto

(Di venerdì 18 agosto 2023) su Tg. La7.it - Il gruppetto di turistiche scappa daldi corsa e, sul tavolo, ilda 80 euro (per quattro) che resta da: una figura meschina che ...

La7.it - Il gruppetto di turistiche scappa dal ristorante di corsa e, sul tavolo, il conto da 80 euro (per quattro) che resta da pagare : una figura meschina che nei giorni scorsi è ...Premier, imbecilli! Ambasciata salda con soldi della premierÈ il curioso epilogo di un caso di cui insi parla da giorni: un gruppo di turistiha lasciato un ristorante di Berat, in, senza saldare il conto. La fuga " ripresa in un ...

Albania, turisti italiani scappano senza pagare e Meloni chiede all'ambasciata di saldare: «Usati fondi personali» Open

Un gruppo di italiani non paga e il conto lo salda il governo, su indicazione diretta della premier Giorgia Meloni. È il curioso epilogo di un caso di cui in Albania si parla da giorni: un gruppo di ...Il gruppetto di turisti italiani che scappa dal ristorante di corsa e, sul tavolo, il conto da 80 euro (per quattro) che resta da pagare: una figura meschina che nei giorni scorsi è rimbalzata sui med ...