Albania | italiani non pagano conto Meloni fa saldare l’Ambasciata

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 agosto 2023) "Ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano" sottolineano dalla sede diplomatica “Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia, abbiamo provveduto aillasciato non pagato da un gruppo di turistipresso un ristorante della città di Berat”. Lo fa sapereitaliana a Tirana, dopo quanto successo nei giorni scorsi alcuni connazionali in vacanza inmentre si trovava nel Paese anche la premier. “Glirispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”, sottolineain una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.