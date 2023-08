Albania | ambasciata italiana paga conto per turisti in fuga | è polemica

(Di venerdì 18 agosto 2023) La presidente del Consiglio dà disposizione per saldare ilal ristorante. L'opposizione attacca: "Populismo con soldi dei contribuenti" Un gruppo diitaliani nonilal ristorante in. L’a Tirana salda ilsu disposizione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’episodio diventa argomento dipolitica in Italia. “Il populismo non conosce limiti, e abbatte tutte le soglie del ridicolo. Ora si scopre che se sei un turista ine lasci ildare al ristorante, interviene l’d’Italia a Tirana, su indicazione ovviamente della presidente del Consiglio. Un suggerimento alla presidente Meloni: perché ...

In, sta circolando ampiamente un video in cui quattro turisti italiani scappano da un ristorante a Berat senza aver pagato il conto. L'd'Italia a Tirana ha ora comunicato che Giorgia ...Al suo rientro ha dato indicazione all'italiana di provvedere a saldare il conto. L'episodio è stato reso noto da Edi Rama in persona: "Quando l'ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano", ...... alcuni italiani in vacanza a Berat inescono senza pagare dopo una cena in un locale. Il premier Edi Rama si lamenta con Meloni e lei chiede all'di Tirana di saldare... con i ...

Albania, turisti italiani scappano senza pagare e Meloni chiede all'ambasciata di saldare: «Usati fondi personali» Open

Alcuni di turisti italiani non pagano il conto al ristorante in Albania e interviene Giorgia Meloni che fa saldare il debito in ambasciata ...Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre scappavano da un ristorante a Berat senza pagare il conto. La notiz ...